Dainik Bhaskar Dec 30, 2019, 11:28 AM IST

खेल डेस्क. अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश टी-20 लीग में ‘कैमेल बैट’ ईजाद किया। वे लीग में एडिलेड स्ट्राइकर की ओर से खेलते हैं। रविवार को उन्होंने इस बल्ले से मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ 16 गेंद पर 25 रन की पारी खेली। बैट का पिछला हिस्सा दो जगह उभरा हुआ है। यह ऊंट के पीठ की तरह दिखता है। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने बल्ले के साथ राशिद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- सब इसे कैमेल बैट कह सकते हैं।

राशिद आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हैं। फ्रैंचाइजी ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- इसे आईपीएल 2020 में साथ लेकर आएं।

राशिद ने 15 रन देकर दो विकेट लिए

राशिद ने अपनी पारी में दो छक्के और दो चौके लगाए। उन्होंने गेंदबाजी के दौरान चार में 15 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए। उन्होंने शॉन मार्श और विल सदरलैंड को बोल्ड किया। राशिद के ऑलराउंड की मदद से एडिलेड ने मेलबर्न को 18 रन से हरा दिया।

अंपायर आउट देने की जगह नाक खुजाने लगे

इसी मैच के दौरान एक और अजीव घटना घटी। 17वें ओवर में राशिद गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गुगली बल्लेबाज ब्यू वेबस्टर के पैड पर लगी। राशिद ने एलबीडब्ल्यू की अपील की। तब अंपायर ग्रेग डेविडसन ने धीरे-धीरे ऊंगली उठाई, लेकिन नाक खुजाने लगे। राशिद को लगा कि उन्होंने आउट दिया। डेविडसन ने बाद में उन्हें समझाया कि वे आउट का इशारा नहीं बल्कि नाक खुजाने के लिए ऊंगली उठा रहे थे।



👃☝️ @rashidkhan_19 was celebrating while the umpire was having a scratch. But the @StrikersBBL star believes the right call was made in the end #nosegate @BKTtires | #BBL09 pic.twitter.com/xu4ZmWkjlR