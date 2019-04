Dainik Bhaskar Apr 23, 2019, 09:38 PM IST

दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले मुकाबले में हैदराबाद ने चेन्नई को हराया था

हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाए, चेन्नई के हरभजन ने 2 विकेट लिए

खेल डेस्क. आईपीएल के 12वें सीजन का 41वां मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम पर चेन्नई सुपरकिंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपरकिंग्स को जीत के लिए 176 रन का लक्ष्य दिया है।

चेन्नई ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाए। मनीष पांडेय 83 और यूसुफ पठान 5 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने-सामने हैं। पहली बार हैदराबाद ने चेन्नई को छह विकेट से हराया था।

वॉर्नर ने सीजन का 7वां और मनीष ने पहला अर्धशतक लगाया

मनीष पांडेय ने 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका इस सीजना का पहला और ओवरऑल 13वां अर्धशतक है। वॉर्नर ने 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 39 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका यह सीजन 7वां और ओवरऑल 43वां अर्धशतक है।

FIFTY!



Manish Pandey brings up his 13 #VIVOIPL half-century of 25 deliveries 👌👌 pic.twitter.com/MfsmeJm925 — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2019

Warner joins the party with his half-century. This is his 43rd in #VIVOIPL 👏👏#CSKvSRH pic.twitter.com/EpsSwDWdGq — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2019

बेयर्स्टो बिना खाता खोले पवेलियन लौटे

हैदराबाद की ओर से आउट होने वाले बल्लेबाज विजय शंकर, डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयर्स्टो हैं। बेयर्स्टो बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। हरभजन सिंह की गेंद पर विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी ने उनका कैच पकड़ा। वे जब आउट हुए तब हैदराबाद के 1.3 ओवर में 5 रन ही बने थे। वॉर्नर ने 45 गेंद पर 57 रन बनाए। हरभजन की गेंद पर धोनी ने उन्हें स्टम्प कर दिया। वे जब आउट हुए तब हैदराबाद ने 13.3 ओवर में 120 रन बनाए थे।

चेन्नई ने दूसरे साल लगातार 8 टॉस जीते

चेन्नई सुपरकिंग्स ने इस सीजन में लगातार 8वीं बार टॉस जीता। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की कप्तानी करते हुए पिछले साल भी लगातार 8 टॉस जीते थे। हालांकि, एक सीजन में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है। 2015 में हैदराबाद के तत्कालीन कप्तान ने लगातार 9 टॉस जीते थे।



विलियम्सन स्वदेश लौटे, हैदराबाद की कमान भुवनेश्वर के पास

चेन्नई ने अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है। शार्दुल ठाकुर की जगह हरभजन सिंह को अंतिम-11 में शामिल किया गया है। केन विलियम्सन के निजी कारणों से स्वदेश लौटने के कारण सनराइजर्स हैदराबाद की कमान भुवनेश्वर कुमार के हाथों में है। उन्होंने अंतिम-11 में दो बदलाव किए। शाहबाज नदीम की जगह मनीष पांडेय की वापसी हुई है। विलियम्सन की जगह शाकिब अल-हसन अंतिम एकादश में जगह बनाने में सफल रहे। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियम्सन 27 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले हैदराबाद की टीम से जुड़ सकते हैं।

A look at the Playing XI for #CSKvSRH pic.twitter.com/WnXl4TJCUv — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2019

चिदंबरम स्टेडियम पर हैदराबाद से नहीं हारा चेन्नई

आईपीएल में दोनों के बीच अब तक 12 मैच हुए हैं। इनमें से चेन्नई 9 और हैदराबाद 3 मैच जीतने में सफल रही है। इस मैदान पर दोनों के बीच दो मैच खेले गए। चेन्नई ने दोनों जीते। इस सीजन में चेन्नई की टीम 10 में से 7 मैच जीत चुकी है। वह 14 अंक के साथ प्वाइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद की टीम नौ में से 5 मैच जीत चुकी है। चार में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वह 10 अंक के साथ चौथे स्थान पर है।

हैदराबाद के ओपनर्स ने 700+ रन जोड़े

हैदराबाद के ओपनर डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो ने इस सीजन में तीन बार शतकीय साझेदारी की। दोनों ने मिलकर अब तक 784 रन की साझेदारी की है। इसमें वॉर्नर के 517 और जॉनी बेयरस्टो के 445 रन हैं। चेन्नई के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करना बड़ी चुनौती होगी। केन विलियम्सन की हैदराबाद मध्यक्रम में कमजोर मानी जा रही है। टूर्नामेंट में जिस मैच में शुरुआती बल्लेबाज नहीं चले हैं उसमें हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा। विजय शंकर, दीपक हुड्डा और यूसुफ पठान को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तीनों ने मिलकर अब तक कुल 231 रन ही बनाए हैं।

चेन्नई के शुरुआती बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म

चेन्नई के शुरुआती तीन बल्लेबाज शेन वॉटसन, अंबाती रायडू और सुरेश रैना आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। वॉटसन ने 147, रायडू ने 192 और रैना ने 207 रन बनाए हैं। इन तीनों से ज्यादा कप्तान धोनी ने 314 रन बनाए हैं। धोनी ने बेंगलुरु से हार के बाद भी ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को बेहतर खेलने की नसीहत दी थी।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

चेन्नई सुपरकिंग्स : महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), शेन वॉटसन, फाफ डुप्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह, दीपक चाहर, इमरान ताहिर।

सनराइजर्स हैदराबाद : भुवनेश्वर कुमार (कप्तान), डेविड वॉर्नर, जॉनी बेयर्स्टो, विजय शंकर, मनीष पांडेय, शाकिब अल हसन, यूसुफ पठान, दीपक हुड्डा, राशिद खान, खलील अहमद, संदीप शर्मा।