खेल डेस्क. आईपीएल 2020 के लिए प्लेयर्स ऑक्शन यानी खिलाड़ियों की नीलामी 19 दिसंबर को होगी। आईपीएल का यह 13वां सीजन होगा। मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे कामयाब टीम रही है। उसने अब तक चार बार दुनिया की इस सबसे महंगी लीग का खिताब जीता है। पांचवी बार खिताब को हासिल करने के लिए मुंबई ने तैयारी भी शुरू कर दी है। रोहित शर्मा की कप्तान वाली इस टीम को मध्यक्रम में एक अच्छे बल्लेबाज और एक बेहतरीन स्पिनर की दरकार है।



मुंबई के पास कुल 7 स्लॉट खाली हैं। इनमें से 7 उसे भारत और 2 विदेशी खिलाड़ियों से भरने हैं। पर्स यानी बजट 13.5 करोड़ है। जिस तरह के स्लॉट खाली हैं उसके लिहाज से यह बजट काफी अच्छा नजर आ रहा है। मैनेजमेंट का फोकस घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे युवा चेहरों पर रहेगा। 2019 की खिताबी जीत के बाद उसने कई प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है। इनमें युवराज सिंह भी शामिल हैं।

