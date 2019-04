खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण का 21वां मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला जा रहा है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। राजस्थान का पहला विकेट गिर चुका है। प्रसिद्ध कृष्णा 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्टीव स्मिथ और जोस बटलर क्रीज पर हैं।

राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच में दो बदलाव किए। उसने स्टुअर्ट बिन्नी और वरुम एरॉन की जगह प्रशांत चोपड़ा और सुधेशन मिथुन को शामिल किया। वहीं कोलकाता ने एक बदलाव किया। उसने लॉकी फर्ग्युसन की जगह हैरी गर्नी को अंतिम-11 में जगह दी है। हैरी आईपीएल में अपना डेब्यू करेंगे।

