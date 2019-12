Dainik Bhaskar Dec 06, 2019, 03:23 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने हाल ही में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बेबी बॉलर बताया था। उनके इस बयान पर इरफान पठान ने ट्वीट कर मुंहतोड़ जवाब दिया है।

उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा, इरफान जैसे गेंदबाज हमारी गली-गली में पाए जाते हैं। पर जब-जब ये गली बॉलर इनके सामने खेला, इनकी गिल्लियां निकाल कर रख दी। सभी फैंस से अनुरोध ऐसे बयान पर ध्यान न दें। बस पढ़ें और मुस्कुराएं।

“Irfan jese bowlers hamari gali gali mein paae jate hay” par jab jab ye galli bowler inke samne khela har baar inki gilliyan nikal ke rakh di. Request to all fans not to pay any heat to those unnecessary over the top statements. Just read and 😃.... #bumrah #ViratKohli