Danik Bhaskar Oct 05, 2018, 05:16 PM IST

राजकोट. यहां खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ी को जिस अंदाज में रन आउट किया, उससे कप्तान विराट कोहली नाराज हो गए। जडेजा ने रविचंद्रन अश्विन के ओवर में शर्मोन हेटमायर को रन आउट किया।



दरअसल, शर्मोन ने अश्विन की गेंद पर मिड-ऑन पर शॉट खेला। गेंद जडेजा के पास पहुंची। शर्मोन और और सुनील एमब्रिस एक छोर पर पहुंच गए, इसे देखकर जडेजा ने अश्विन को गेंद फेकने के बजाय खुद ही धीरे-धीरे चलकर स्टंप तक जाने लगे। उसी वक्त जब उन्होंने देखा कि हेटमायर तेजी से क्रीज की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने स्टंप पर थ्रो मार दिया। हेटमायर 12 रन बनाकर आउट हुए।

#WorldSmileDay



On world smile day @imjadeja

Made all the cricket lover to smile #jadeja_rocks_everyone_shocks😂😂 #jadeja #jadeja_runout pic.twitter.com/G8k3w2c5fs