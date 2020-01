Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 07:08 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सिडनी में सीरीज का तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। शनिवार को मैच के दूसरे दिन मेजबान टीम के बल्लेबाज जेम्स पेटिंसन बेहद अजीब तरीके से आउट हो गए। उन्हें नील वेग्नर ने बोल्ड किया, लेकिन ये इतना खास था कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वेग्नर की गेंद को खेलने के लिए पेटिंसन थोड़ा सा झुके, लेकिन गेंद उनके कंधे पर लगने के बाद ग्लव्स पर लगी और फिर बैट के पिछले हिस्से से टकराकर स्टम्प पर जा लगी। वे सिर्फ 2 रन ही बना सके।

वैसे ये है कि ये पहला मौका नहीं है जब पेटिंसन इस तरीके से आउट हुए हों। इससे पहले मार्च 2019 में ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में भी वे इसी तरह आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख क्रिकेट वेबसाइट ने इन दोनों घटनाओं का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया।

You've got to be kidding! James Pattinson can't believe his luck! 😦 @bet365_aus | #AUSvNZ pic.twitter.com/hSJIeCWdd9

It's not the first time Patto has fallen in this manner either! #AUSvNZ @copes9 https://t.co/LchygR44MM