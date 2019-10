Dainik Bhaskar Oct 29, 2019, 06:06 PM IST

नई दिल्ली. जसप्रीत बुमराह ने चोट से उबरकर टीम इंडिया में वापसी की तरफ इशारा किया है। कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उनके ताजा पोस्ट से तो यही कयास लगाए जा सकते हैं। बुमराह ने मंगलवार दोपहर एक ट्वीट किया। इसमें वो जिम में नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन को उन्होंने बहुत छोटा रखा। इसमें लिखा, ‘कमिंग सून’ यानी जल्द आ रहा हूं। इसके बाद कयास लगने शुरू हो गए कि बुमराह जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं। पिछले दिनों टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण ने भी कहा था कि बुमराह को सर्जरी की जरूरत नहीं है। वो जल्द वापसी कर सकते हैं।

जिम का फोटो शेयर किया

जसप्रीत ने मंगलवार को ट्वीट किया। इसमें वो सफेद टी-शर्ट और काले शॉर्ट्स में नजर आ रहे हैं। आसपास ट्रेनिंग का सामान नजर आ रहा है। हाथ में मोबाइल फोन है। इसके कैप्शन में बुमराह ने सिर्फ दो ही शब्द लिखे। ये हैं- कमिंग सून। 24 सितंबर को बीसीसीआई ने बुमराह की चोट और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके सीरीज से बाहर होने की जानकारी दी थी। तब बोर्ड ने बयान में कहा था- टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह माइनर स्ट्रैस फ्रैक्चर की वजह से तीन टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह फ्रैक्चर उनको लोअर बैक में हुआ है। उमेश यादव उनकी जगह लेंगे। बुमराह नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए में रिहैबिलेटेशन कोर्स करेंगे। रेडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग के दौरान उनकी चोट की जानकारी मिली।

