Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 02:49 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ रविवार (5 जनवरी) से शुरू होने जा रही टी-20 सीरीज से वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गुवाहाटी में होने वाले सीरीज के पहले मैच के लिए उन्होंने शुक्रवार को नेट प्रैक्टिस भी की। इसका एक फोटो और वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इसमें बुमराह अपनी गेंद से स्टम्प को गिराते नजर आ रहे हैं।

बीसीसीआई ने बुमराह का जो फोटो शेयर किया उसमें वे टीम के गेंदबाजी कोच भरत अरुण के साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ लिखा, 'वे वापस आ गए, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की नेट्स पर बुमराह एक सत्र बिताने के लिए तैयार।' वहीं वीडियो के साथ लिखा, 'क्या किसी ने इस नजारे को याद किया? जसप्रीत बुमराह ने ये कैसा किया?#TeamIndia #INDvSL बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम।'

Missed this sight anyone? 🔥🔥🔝

How's that from @Jaspritbumrah93 #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/hoZAmnvE2k