जसप्रीत स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से टीम से बाहर हैं

अगस्त में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था आखिरी मैच

Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 07:42 PM IST

खेल डेस्क. जसप्रीत बुमराह फिलहाल चोट की वजह से टीम से बाहर हैं। मैदान पर वापसी के लिए वह काफी मेहनत कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर प्रैक्टिस सेशन की एक फोटो शेयर की। इसमें उन्होंने उस स्टंप की तस्वीर डाली है, जो उनकी तेज रफ्तार गेंद से दो टुकड़े हो गई।

इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, 'The End #ForTheSessionAndTheStumps' (सेशन और स्टम्प्स दोनों का अंत) बुमराह की पोस्ट देख उनके फैंस को समझ आ गया कि वे कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। जिसके बाद यूजर्स प्रतिक्रिया देते हुए न्यूजीलैंड दौरे के लिए उनका हौसला बढ़ाने लगे। भारतीय टीम को 2020 की शुरुआत में यहां का दौरा करना है। टीम जनवरी-फरवरी के बीच 5 टी-20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। उनके अगले साल न्यूजीलैंड दौरे के वक्त टीम में लौटने की उम्मीद है।

अगस्त के बाद से कोई मैच नहीं खेला

बुमराह ने अपना आखिरी मैच अगस्त में हुए वेस्टइंडीज दौरे पर खेला था। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से में चोट की वजह से वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज से बाहर हो गए थे।

बुमराह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर

बुमराह ने भारत की ओर से अबतक 12 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 62 विकेट लिए हैं। वहीं 58 वनडे में 103 विकेट और 42 टी-20 में 51 विकेट भी उनके नाम हैं।

बुमराह के ट्वीट के बाद आए फैंस के रिएक्शन

Bhai New Zealand me aag lagani hai 😍 — Saurabh (@Boomrah_) November 26, 2019

Lagta hai aap New Zealand ke koyi ek player ka leg todo ge — Baburao Ganpatrao Apte ;) (@BaburaoApte0718) November 26, 2019

Can't wait for this madness in New Zealand tour. 😍😍 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2019

Waiting to see on ground for the flying of stumps — jishareji Thomas (@JisharejiT) November 26, 2019

When Indian fans get to know that Bumrah is Back🔥 pic.twitter.com/vLh8OGRt9r — Sameer Allana (@HitmanCricket) November 26, 2019

Boooommmm we are waiting for Ur come back — Surya - RCB (@Iam_abdian17) November 26, 2019