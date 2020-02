Dainik Bhaskar Feb 12, 2020, 04:17 PM IST

खेल डेस्क. जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन का खामियाजा उठाना पड़ा है। उन्होंने आईसीसी की ताजा जारी गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान गंवा दिया। वे दूसरे स्थान पर फिसल गए हैं। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर आ गए हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बावजूद बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली पहले स्थान पर बरकरार हैं। जबकि रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर हैं। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे में महज 75 रन बनाए थे। रॉस टेलर को भारत के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी का फायदा मिला है। वे एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे पायदान पर आ गए।

Trent Boult claims No.1 spot in the latest @MRFWorldwide ICC Men's ODI Bowling rankings as Jasprit Bumrah slips to second position after a wicket-less run in the recently concluded #NZvIND series. pic.twitter.com/6L5aPN1fjR