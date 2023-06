Hindi News

Sports

Cricket

Said Team India Should Visit Pakistan First

जावेद मियांदाद ने फिर दिया भारत विरोधी बयान: कहा- पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत न जाए, पहले भारतीय टीम पाकिस्तान आए

3 घंटे पहले



कॉपी लिंक

जावेद मियांदाद ने कहा कि, भारत का रवैया हमारे लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान 2012 और 2016 में भारत गया था, लेकिन भारत 2008 के बाद से पाकिस्तान नहीं आया।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने एशिया कप को लेकर BCCI पर हमला किया। मियांदाद ने कहा - अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ सकता तो पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए।

अगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए आए, तो उसे पहले पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। इसी आधार पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने पर निर्णय लेना चाहिए।

भारत का रवैया पाकिस्तान की तरह नहीं

मियांदाद ने आगे कहा - पाकिस्तान 2012 और 2016 में भारत आया था, लेकिन भारत 2008 के बाद से पाकिस्तान नहीं आया। अगर मुझे फैसला करना होता तो मैं कभी भी कोई मैच खेलने भारत नहीं जाता, यहां तक कि वर्ल्ड कप में भी नहीं।

हमारे खिलाड़ी टॉप लेवल के

मियांदाद ने कहा - पाकिस्तान क्रिकेट टॉप लेवल के खिलाड़ी तैयार करता है। अगर हम भारत का दौरा नहीं करे तो इससे हमे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खेल लोगो को जोड़ता है ना ही तोड़ता है। इसलिए बेहतर है की हम खेल के बीच में राजनीति नहीं लाए। हमे एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए।

हाइब्रिड मॉडल में होगा एशिया कप

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल में खेले जाएंगे। पाकिस्तान में टूर्नामेंट के सिर्फ 4 मैच होंगे। बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे।

शुरुआती ग्रुप स्टेज के चार मैच पाकिस्तान में होंगे। इनमें एक ग्रुप से पाकिस्तान Vs नेपाल मैच और दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान Vs बांग्लादेश, अफगानिस्तान Vs श्रीलंका और बांग्लादेश Vs श्रीलंका मैच शामिल हैं। यानी पाकिस्तान में भारत का एक भी मैच नहीं होगा। फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा।

एशिया कप को लेकर विवाद क्यों?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के कैलेंडर में 2023 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कैलेंडर जारी होते ही यह साफ कर दिया था कि टीम इंडिया खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI ने एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं माना।

हालांकि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कराने का प्रस्ताव भी दिया था। हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक, भारत के मैच पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में करा दिए जाएंगे। टूर्नामेंट के बाकी मैच पाकिस्तान में होंगे। भारत अगर फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी पाकिस्तान के बाहर होगा।