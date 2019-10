Dainik Bhaskar Oct 07, 2019, 11:22 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला टी-20 कप्तान हरमनप्रीत कौर 100 टी-20 खेलने वाली पहली भारतीय (पुरुष-महिला मिलाकर) बन गई हैं। इस मौके पर क्रिकेटर जेमिमाह रोड्रिग्स और हर्लीन देओल ने हरमनप्रीत को बधाई दी और उनके लिए एक रैप सॉन्ग गाया। जेमिमाह ने गाने का वीडियो ट्विटर पर शेयर भी किया।

हरमनप्रीत ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठे टी-20 में हासिल की। भारतीय टीम यह मैच 105 रन से हार गई। दक्षिण अफ्रीका के 175 रन के जवाब में भारतीय टीम 70 रन पर ऑलआउट हो गई। हालांकि भारत ने सीरीज 3-1 से जीत ली।

A special cap for captain @ImHarmanpreet to mark her 100th T20I for #TeamIndia #INDvSA 🇮🇳🇮🇳👏🇮🇳 pic.twitter.com/Sp6KFUca9o