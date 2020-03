दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 10:19 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय टीम को 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप जिताने वाले तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा अब लोगों को कोरोनावायरस से बचाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। वे हरियाणा पुलिस में हिसार शहर के डीएसपी हैं। इस समय जोगिंदर लॉकडाउन का पालन कराने और कोरोना से बचाने के लिए लोगों को घर में रहने के लिए कह रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने उनके इस काम की तारीफ की और ट्विटर पर जोगिंदर की फोटो शेयर कर उन्हें असली हीरो बताया।

आईसीसी ने ट्वीट किया, ‘‘2007 में टी-20 वर्ल्ड कप के हीरो, 2020 में दुनिया के असली हीरो। क्रिकेट करियर के बाद एक पुलिसकर्मी के रूप में भारत के जोगिंदर शर्मा वैश्विक स्वास्थ्य संकट के बीच अपना काम कर रहे हैं।’’

2007: #T20WorldCup hero 🏆

2020: Real world hero 💪



In his post-cricket career as a policeman, India's Joginder Sharma is among those doing their bit amid a global health crisis.



[📷 Joginder Sharma] pic.twitter.com/2IAAyjX3Se