Dainik Bhaskar Aug 10, 2019, 03:55 PM IST

खेल डेस्क. टीम इंडिया से बाहर चल रहे क्रिकेटर सुरेश रैना ने नीदरलैंड की राजधानी एमस्टर्डम में घुटने की सर्जरी करवाई है। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्हें ठीक होने में 4 से 6 सप्ताह का समय लगेगा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और महान फील्डर जॉन्टी रोड्स ने रैना के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने लिखा,‘सुरेश रैना आप अपने काम करने की शैली की वजह से कई लोगों की प्रेरणा रहे हैं। खासकर पिछले कुछ सालों में, लेकिन मेरे दोस्त अब अपने शरीर की सुनो। मैं आपको जितना जानता हूं, उस पर कह सकता हूं कि आप कल ही ट्रेनिंग करना चाह रहे हों। आराम से।’

@ImRaina u have been an inspiration to so many with your incredible work ethic over your career, especially these last couple of years. Listen to your body now my friend - knowing u, u will want to be out training tomorrow #aramse https://t.co/tc3LY4R4qF