Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 01:35 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच जस्टिन लेंगर ने जंगल में फैली आग से पीड़ित 80 साल के बुजुर्ग से मिलकर उन्हें अपनी कैप दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने बुधवार को इसका एक वीडियो शेयर किया। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि जस्टिन ने मानवता की मिशाल कायम करते हुए दिल जीत लिया। दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के जंगल में 30 दिसंबर से लगी आग में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा घर इसकी चपेट में आकर खत्म हो गए।

सीए ने लिखा- धुंध और वायु प्रदूषण के कारण बिल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की ट्रेनिंग देखने नहीं आ सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने यह कर दिखाया और वे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर आए। इसी जंगल की आग में लेंगर से मिले बुजुर्ग बिल डीन का घर जल गया। वे लिथगो शहर के निवासी हैं, जो इस वक्त आग की चपेट में है। डीन ने बताया कि उनके दामाद का घर भी लगभग पूरा खत्म हो गया।

Bill Dean's home town of Lithgow has been struck by bushfires and his son-in-law’s house was nearly lost.

Bill wasn’t going to watch our Aussies train today because the smoky air was rough on his emphysema.

But he made it - and shared a special moment with coach Justin Langer. pic.twitter.com/jc1iaXM7cv