Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 06:06 PM IST

खेल डेस्क. स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल से युवेंटस ने एसी मिलान को 1-1 की बराबरी पर रोक लिया। इटैलियन कप के सेमीफाइनल के पहले लेग में एसी मिलान ने पहला गोल 61वें मिनट में किया। मैच के इंजरी टाइम (91+1वें मिनट) में रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल का दूसरा लेग 5 मार्च को युवेंटस के होमग्राउंड एलियांज स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरी ओर, नेपोली ने पहले लेग में इंटर मिलान को 1-0 से हरा दिया।

35 साल के रोनाल्डो ने युवेंटस के लिए पिछले 8 मैच में 12 गोल किए। दूसरी ओर, इस मैच में मिलान के लिए जलाटन इब्राहिमोविच एक भी गोल नहीं कर सके। उन्हें मैच में यलो कार्ड भी दिखाया गया। इससे वे सेमीफाइनल के दूसरे लेग में नहीं खेल पाएंगे। मिलान के लिए मैच में पहला गोल आंटे रेबिच ने 61वें मिनट में किया। इसके बाद 10 मिनट बाद थेओ हर्नांडेज को रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया। मिलान की टीम इसके बाद 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेली।

