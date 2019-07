Dainik Bhaskar Jul 11, 2019, 03:33 PM IST

खेल डेस्क. इस वर्ल्ड कप के दौरान महेंद्र सिंह धोनी की धीमी बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। टूर्नामेंट में उन्होंने 8 पारियों में 87.78 के स्ट्राइक रेट से 273 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भी उन्होंने 50 रन बनाने के लिए 72 बॉल खेलीं। खास बात ये है कि आखिरी ओवर्स में भी उन्होंने बड़े शॉट कम ही खेले। जिसके बाद एकबार फिर वे आलोचकों के निशाने पर आ गए। वहीं मैच के बाद जब धोनी को लेकर कीवी टीम के कप्तान केन विलियम्सन से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने जवाब से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या धोनी अपनी राष्ट्रीयता बदलना चाहते हैं, हम उनके अनुभव का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे।

रिपोर्टर ने पूछा था- क्या आप धोनी को टीम में लेते?

सेमीफाइनल मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने विलियम्सन से पूछा, 'अगर आज आप भारतीय कप्तान होते तो क्या धोनी को अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल करते?' जवाब में विलियम्सन ने कहने लगे, 'वो न्यूजीलैंड की टीम से खेलने की योग्यता नहीं रखते हैं, लेकिन वे एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं।' इसके बाद रिपोर्टर ने विलियम्सन को बीच में टोकते हुए कहा कि अगर आप भारतीय कप्तान होते तो क्या करते?

विलियम्सन ने धोनी को बताया विश्वस्तरीय क्रिकेटर

दोबारा जवाब देते विलियम्सन ने कहा, 'अगर मैं भारतीय कप्तान होता तो भी हां इतने जरूरी मौके पर उनके स्तर का अनुभव और टूर्नामेंट में उनके दिए योगदान को देखते हुए उन्हें जरूर लेता। वो बेहद... बेहद... जरूरी था। जडेजा के साथ मिलकर उन्होंने जो साझेदारी की वो बहुत कीमती थी।' आगे विलियम्सन ने कहा 'वो विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं क्या वो अपनी राष्ट्रीयता बदलना चाहते हैं, क्योंकि यदि हमें ऐसा मौका मिला तो हम उनके चयन को लेकर विचार जरूर करेंगे।'



