Dainik Bhaskar Nov 18, 2019, 01:39 PM IST

खेल डेस्क. विश्व क्रिकेट में तेज गेंदबाज हों या स्पिनर्स, दोनों ही तरह के गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। हर किसी के गेंदबाजी एक्शन की भी चर्चा होती है। तेज गेंदबाजों में अक्सर लसिथ मलिंगा एक्शन की वजह से सुर्खियों में रहे। स्पिनर्स की बात करें तो कई नाम गिनाए जा सकते हैं। इनमें मुथैया मुरलीधरन, पॉल एडम्स और कुलदीप यादव हैं। बहरहाल, इन सभी से अलग एक गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दस्तक दे रहा है। ये हैं श्रीलंका के युवा लेग स्पिनर केविन कोथीगोड़ा। चाइनामैन गेंदबाज एडम्स ने 2004 में आखिरी टेस्ट खेला था। लेकिन, केविन का एक्शन उनसे भी ज्यादा मुश्किल और उलझाऊ है। वो अबुधाबी टी10 लीग से चर्चा में आए।

श्रीलंका और संयोग

मलिंगा हों या मुरलीधरन या फिर अजंता मेंडिस। श्रीलंकाई क्रिकेट के ये गेंदबाज अपने अलग तरह के एक्शन की वजह से याद किए जाते हैं। मुरलीधरन को तो अपना एक्शन सही साबित करने के लिए बॉयोमैकेनिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ा था। मलिंगा के पास रफ्तार के साथ ही शानदार यॉर्कर हैं। वैसे, अलग तरह के एक्शन वाले गेंदबाजों में सिर्फ मलिंगा ही तेज गेंदबाज हैं। बाकी सभी स्पिनर्स ही रहे। मसलन, मुरलीधरन, अजंता मेंडिस या फिर भारत के युवा चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव। ये संयोग ही कहा जाएगा कि केविन भी श्रीलंका से ही आते हैं। वो फिलहाल, अबुधाबी टी10 लीग में खेल रहे हैं।

Enjoyed being out in the middle yesterday #pickingnotpicking #spin 🐸🤪 pic.twitter.com/P5oJGD9QO1