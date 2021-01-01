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इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जेम्स टेलर का दावा:कम हाइट के कारण पीटरसन देते थे गालियां, टीम में देखना नहीं चाहते थे

लंदनएक घंटा पहले
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2012 में लीड्स टेस्ट के दौरान जेम्स टेलर और केविन पीटरसन। - Dainik Bhaskar
2012 में लीड्स टेस्ट के दौरान जेम्स टेलर और केविन पीटरसन।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन फिर विवादों में घिर गए हैं। इंग्लैंड टीम में पीटरसन के साथी खिलाड़ी रहे जेम्स टेलर ने उन पर बॉडी शेमिंग का आरोप लगाया है। कद-काठी के कारण किसी का मजाक उड़ाना या कमतर बताना बॉडी शेमिंग कहलाती है। टेलर ने कहा कि उनके छोटे कद के कारण पीटरसन उन्हें गालियां देते थे और टीम में नहीं देखना चाहते थे। जेम्स टेलर की लंबाई 5 फीट 5 इंच है। वहीं, केविन पीटरसन 6 फीट, 6 इंच के हैं।
9 साल पहले इंग्लैंड-दक्षिण अफ्रीका सीरीज का मामला
जेम्स टेलर ने कहा कि 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में उनका चयन हुआ था। यह वही सीरीज है जिसमें केविन पीटरसन 'टेक्स्ट गेट' विवाद में फंसे थे। आरोप था कि पीटरसन ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को मैसेज कर यह बताया था कि इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस को कैसे आउट किया जाए। पीटरसन इन आरोपों को गलत बताते रहे हैं। इस दौरे के बाद स्ट्रॉस ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और पीटरसन को आखिरी टेस्ट मैच से बाहर रखा गया था।
टेलर ने कहा कि उन्होंने इस विवाद को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उनका पूरा ध्यान टेस्ट सीरीज पर था। लेकिन, पीटरसन ने उनके बारे में जो कुछ कहा वह अच्छा नहीं था। टेलर ने कहा कि पीटरसन ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। पीटरसन को लगता था कि क्रिकेट खेलने के लिए मेरी लंबाई काफी कम है। वे मेरी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में देखना चाहते थे और पूरी सीरीज मुझे गालियां देते रहे।
टेलर ने पीटरसन के साथ मिलकर टेस्ट बचाया था
टेलर ने इंटरव्यू में कहा, 'तब मैं 21 साल का था और दक्षिण अफ्रीका के रूप में हमारे सामने कठिन प्रतिद्वंद्वी था। मैं अपने डेब्यू टेस्ट में टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना चाहता था। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 419 रन बनाए और हम 173 रन पर चार विकेट गंवा चुके थे। मैंने 34 रन बनाए और पीटरसन के साथ 147 रन की साझेदारी की।' पीटरसन ने 149 रन बनाए और यह टेस्ट ड्रॉ रहा था।
पीटरसन ने ऑटोबायोग्राफी में भी टेलर के बारे में लिखा
केविन पीटरसन ने 2014 में आई अपनी ऑटोबायोग्राफी 'केपी' में भी जेम्स टेलर के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा, 'मुझे नहीं लगता है कि जेम्स इंग्लैंड की टीम के लिए खेलने लायक था। जेम्स के पिता जॉकी (हॉर्स राइडर) थे और उसकी हाइट भी जॉकी बनने लायक थी। हम दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजी आक्रमण का सामना कर रहे थे और जेम्स इसके लिए तैयार नहीं था।'
बतौर क्रिकेटर पीटरसन का सम्मान, बतौर इंसान नहीं
टेलर ने कहा कि वे बतौर क्रिकेटर केविन पीटरसन का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन, बतौर इंसान वे सम्मान के लायक नहीं है। टेलर ने कहा कि पीटरसन को छोड़कर इंग्लैंड के अन्य सीनियर खिलाड़ी उन्हें पसंद करते थे और उत्साह बढ़ाते थे।

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