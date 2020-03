Dainik Bhaskar Mar 04, 2020, 10:16 PM IST

खेल डेस्क. वेस्टइंडीज के कप्तान किरोन पोलार्ड बुधवार को 500 टी-20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पल्लेकल में हुए पहले मैच में उतरते ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो 453 मैच के साथ दूसरे, जबकि क्रिस गेल 404 मैच के साथ तीसरे पायदान पर हैं। इस मौके पर पोलार्ड को साथी खिलाड़ियों ने बधाई दी। इसके लिए उन्हें खास जर्सी दी गई, जिस पर 500 लिखा था।

Plenty of high-fives and handshakes at Pollard's 500th 🖐️ pic.twitter.com/u9aNaPXZM7

इस मैच में उन्होंने टी-20 में दस हजार रन भी पूरे किए। वे गेल के बाद ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। आउट होने से पहले पोलार्ड ने 15 गेंद पर 34 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। आखिरी ओवरों में उनकी बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए।

In his 500th Twenty20, Kieron Pollard gets his 10,000th run in the format 🙌 pic.twitter.com/uSxdCR4ijI