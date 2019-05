हैदराबाद. आईपीएल 2019 के फाइनल मैच में अंपायरिंग के स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज किरोन पोलार्ड की हरकत से अंपायर नाराज दिखे और उन्हें साफ तौर पर नियमों के पालन की चेतावनी दी। मामला मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के दौरान आखिरी यानी 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर हुआ। इस गेंद को वाइड दिया जाना था लेकिन अंपायर ने ऐसा नहीं किया। इससे पोलार्ड नाराज हो गए। गेंदबाज थे पोलार्ड के ही हमवतन ड्वेन ब्रावो।

बहुत बाहर पिच हुई गेंद

मुंबई इंडियंस की पारी का आखिरी ओवर ड्वेन ब्रावो कर रहे थे। उनके गेंद फेंकने से पहले पोलार्ड लेग से ऑफ स्टंप की तरफ आ गए। ब्रावो ने गेंद और बाहर फेंक दी। ये गेंद क्रीज बॉक्स के बाहर पिच हुई थी और नियमों के मुताबिक वाइड करार दी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोलार्ड इससे नाराज हुए लेकिन कहा कुछ नहीं। ब्रावो जब अगली गेंद फेंकने आए तो पोलार्ड ऑफ स्टंप के बहुत बाहर खड़े थे। ब्रावो रनअप पर भाग रहे थे। उसी दौरान पोलार्ड ऑफ स्टंफ से और आगे बढ़ते चले गए यहां तक कि वो पिच एरिया के बाहर निकल गए।

