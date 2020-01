Dainik Bhaskar Jan 11, 2020, 06:34 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल शनिवार को जारी आईसीसी टी-20 रैंकिंग में छठे स्थान पर हैं। वहीं, भारतीय कप्तान विराट कोहली एक स्थान के फायदे के साथ 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके 683 पॉइंट हैं। टॉप-टेन बल्लेबाजों में भारत के दो खिलाड़ी ही शामिल हैं। हालांकि, एक भी भारतीय शीर्ष दस गेंदबाजों में शामिल नहीं हैं।

गेंदबाजों की टी-20 रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान पहले तो इसी देश के रहमान दूसरे स्थान पर हैं। बुमराह 8 स्थान के फायदे के बाद रैंकिंग में 39वें स्थान पर हैं।

राहुल ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल से 6 अंक पीछे

भारत-श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज खत्म होने के बाद आईसीसी रैंकिंग जारी की गई है। राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ दो पारियों में 45 और 54 रन बनाए, जिससे उन्हें 26 अंक का फायदा मिला। उनके 760 रेटिंग पॉइंट हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल से सिर्फ 6 अंक पीछे हैं। बल्लेबाजों में शिखर धवन भी एक स्थान के फायदे से 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मनीष पांडे भी चार स्थान की छलांग लगाकर 70वें पायदान पर हैं।

Virat Kohli ➕1️⃣

Eoin Morgan ➕1️⃣



The India and England skippers have moved one place up in the @MRFWorldwide ICC T20I Rankings for batting!



Updated rankings: https://t.co/EdMBslOYFe pic.twitter.com/xfkTVgJVxn