दैनिक भास्कर May 04, 2020, 04:31 PM IST

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की एंटी सोशल कॉन्टेंट और फेक न्यूज के खिलाफ शुरू की गई मुहिम से जुड़ गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें फॉरवर्ड न करें, जो देश हित में न हों।

कोहली ने कहा कि फेक न्यूज या वीडियो पूरे देश में नफरत फैला सकता है। ऐसे में लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए।

All of you support us with such fervour when we play for the nation. But now the nation needs you, me, all of us to play for it. Will you do your bit? #MatKarForward @TikTok_INhttps://t.co/uCXPEDyWgv pic.twitter.com/IVhzo8pyU5