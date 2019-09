Dainik Bhaskar Sep 16, 2019, 06:15 PM IST

खेल डेस्क. एशेज सीरीज खत्म होने के बाद जारी आईसीसी टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 937 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ पहली पायदान पर बने हुए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। सोमवार को जारी रैंकिंग में विराट (903) ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज से 34 रेटिंग अंक पीछे हैं। गेंदबाज रैंकिंग में स्मिथ के हमवतन गेंदबाज पैट कमिंस की बादशाहत बरकरार है। वे 908 अंकों के साथ पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कगिसो रबाडा है। दोनों के बीच 57 अंकों का फासला है। इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों मैथ्यू वेड और मिशेल मार्श को काफी फायदा हुआ। उन्होंने 32 और 20 स्थानों की लंबी छलांग लगाई।

एशेज के आखिरी मैच में स्टीव स्मिथ ने 80 और 23 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत सीरीज के चार टेस्ट मैचों में उनका कुल स्कोर 774 रन पहुंच गया। उधर पैट कमिंस ने आखिरी मैच में 5 विकेटों के साथ सीरीज में कुल 29 विकेट लिए और वे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साबित हुए। भारत के जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर रहे, उनके 835 अंक हैं।

वेड और मार्श को फायदा

एशेज सीरीज के आखिरी मैच में शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू वेड को रैंकिंग में 32 स्थानों का फायदा हुआ और वे 110 से सीधे 78वें नंबर पर आ गए। मार्च 2013 में 52वां स्थान हासिल करने के बाद ये उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इसी मैच में 7 विकेट लेने वाले मिशेल मार्श भी गेंदबाज रैंकिंग में 20 स्थानों की लंबी छलांग के साथ 54वें नंबर पर पहुंच गए। मार्च 2017 के बाद ये उनकी बेस्ट रैंकिंग है।

वॉर्नर को नुकसान

पिछली रैंकिंग के मुकाबले इस बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को 7 स्थानों का नुकसान उठाना पड़ा। वे 24वें नंबर पर हैं। खास बात ये है कि पांच मैचों की इस सीरीज के शुरू होने के वक्त वॉर्नर की रैंकिंग पांच थी। लेकिन सीरीज के पांच मैचों की 10 पारियों में वे सिर्फ 95 रन ही बना सके। जिसके बाद रैंकिंग में उन्हें 19 स्थानों का नुकसान हुआ और सीरीज खत्म होने के बाद उनकी रैंकिंग 24 हो गई।

आर्चर पहली बार टॉप-40 में पहुंचे

ओवल टेस्ट की पहली पारी में छह विकेट लेने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 5 स्थान का फायदा हुआ और वे 37वें नंबर पर पहुंच गए। वे पहली बार शीर्ष 40 में आए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करेन छह स्थानों के फायदे के साथ 65वें स्थान पर पहुंच गए हैं। एशेज के आखिरी टेस्ट में कुल 117 रन (70 और 47) बनाने वाले जोस बटलर की वापसी भी टॉप 30 बल्लेबाजों में हो गई है। वहीं 94 रन की करियर बेस्ट पारी खेलकर जो डेनी भी 57वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रोरी बर्न्स भी पांच स्थानों के फायदे के साथ 56वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप-10 बल्लेबाज

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप-10 गेंदबाज

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿's Jos Buttler and Rory Burns have taken giant leaps in the @MRFWorldwide ICC Test Rankings for batting after the #Ashes.



Matthew Wade has also gained big after his 💯 at The Oval.



Latest rankings ▶️ https://t.co/kQBAqvkrLp pic.twitter.com/lb94Pna8KB