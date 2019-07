Dainik Bhaskar Jul 28, 2019, 01:03 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली प्रो कबड्डी लीग के सातवें सीजन के उद्घाटन में पहुंचे। मुंबई के वर्ली में शनिवार को कोहली ने दोनों टीमों के साथ राष्ट्रगान गाया। मैच से पहले कोहली को लीग से जुड़े कुछ खिलाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो दिखाई गईं। उनसे पूछा गया कि टीम इंडिया का कौन सा खिलाड़ी फुर्ती से कबड्डी खेल सकता है। उन्होंने कहा- महेंद्र सिंह धोनी। कोहली ने कहा कि उमेश यादव और हार्दिक पंड्या भी तेजी से कबड्डी खेल सकते हैं। मैच के दौरान विराट कोहली ने अपनी पसंदीदा टीम को चीयर भी किया।

कोहली ने कबड्डी के लिए अपने प्यार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "प्रो कबड्डी लीग के बाद से कबड्डी ने हमारे देश में खेल संस्कृति में एक छलांग लगाई है। एक खेल जिसे हम सभी बच्चों ने खेला है उसे ऊंचे स्तर पर देखना एक अलग एहसास है, खासकर तब जब आप जानते हैं कि भारतीय कबड्डी टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है।’ उद्घाटन में कोहली के पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं।

I felt goosebumps just listening #ViratKohli sing the national anthem. Best moment in the #ProKabaddi in all these years thus far. @imVkohli @ProKabaddi #kingkohli https://t.co/oPuKLi8Fbg

Virat Kohli singing our national anthem - it just cannot get any better. 🇮🇳 What a way to start to this weekend #ProKabaddi

Nothing feels better than seeing our national icon singing our national anthem.@imVkohli is the legend,He is best Cricket player of the world and the mentor of all #CricketMeriJaan. My name is Virat and I feel proud of it as me and my God name is same. Love you Sir.@ViratLovers pic.twitter.com/H1XsIp2QSU