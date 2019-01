Dainik Bhaskar Jan 06, 2019, 01:11 PM IST

सिडनी. कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट की पहली पारी में 99 रन देकर पांच विकेट लिए। इसके साथ ही वे ऑस्ट्रेलिया में 64 साल बाद पांच विकेट लेने वाले बांए हाथ के दूसरे कलाई के स्पिनर बने। उनसे पहले इंग्लैंड के जॉनी वार्डले ने 1955 में सिडनी में 79 रन देकर 5 विकेट लिए थे।

11 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर

कुलदीप पिछले 11 साल में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट की किसी पारी में पांच विकेट लेने वाले दूसरे स्पिनर हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले ने मेलबर्न पर 2007 में 84 रन देकर 5 विकेट लिए थे। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में पारी में पांच विकेट लेने वाले कुलदीप छठे भारतीय गेंदबाज हैं।

Kuldeep Yadav's first Test on Aussie soil and he collects a five-wicket haul! #AUSvIND | @Domaincomau pic.twitter.com/e29NWD6oyZ

कुलदीप पिछले पांच साल में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट के किसी पारी में पांच विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर हैं। उनसे पहले रविंद्र जडेजा ने दिसंबर 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन टेस्ट में 138 रन देकर 6 विकेट लिए थे।

शेन वॉर्न ने की कुलदीप की तारीफ

कुलदीप के इस प्रदर्शन की ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न ने भी उनकी तारीफ की। उन्होंने टि्वटर पर कुलदीप के साथ वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, शानदार गेंदबाजी और 5 विकेट के लिए कुलदीप यादव को मुबारकबाद। तुमने जो मेरे बारे में कहा, उसके लिए शुक्रिया। आपके साथ काम करते और आपको गेंदबाजी करते देख बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्त।'

Well bowled & congrats on your 5 wicket haul @imkuldeep18 also, thankyou for your very kind words - it’s been a pleasure to work with you & watch you bowl my friend ! 👍 pic.twitter.com/35vNtL8qp5