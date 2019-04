IPL मैच में पंजाब ने दिल्ली को हराया, सैम करेन ने लगाई हैट्रिक, जीत के बेहद करीब पहुंचकर हार गई दिल्ली

स्पोर्ट्स डेस्क ( ). IPL-12 में सोमवार को खेले गए मुकाबले में किंग्स इलेवन ने कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। मैच में पंजाब ने टॉस हारकर पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 166 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। दिल्ली ने आखिरी 7 विकेट 17 बॉल के अंदर गंवा दिए। इस दौरान टीम केवल 8 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से फास्ट बॉलर सैम करेन ने 11 रन देकर चार विकेट लिए। इस उन्होंने IPL करियर की पहली हैट्रिक भी ली। इस टूर्नामेंट में वे ऐसा करने वाले 15वें बॉलर हैं।

- टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। पिछले मैच में 99 रन की शानदार पारी खेलने वाले पृथ्वी शॉ (0) को अश्विन ने इनिंग की पहली ही बॉल पर आउट कर दिया। इसके बाद (30) और कप्तान श्रेयस अय्यर (28) ने दूसरे विकेट के लिए 61 रन जोड़े। अय्यर को विलजोएन ने बोल्ड किया।

- इसके बाद अश्विन ने धवन को lbw कर दिल्ली को तीसरा झटका दिया। 82 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत (39) और कोलिन इंग्राम (38) ने चौथे विकेट के लिए 62 रन जोड़े।

- एक वक्त पर दिल्ली का स्कोर 144/3 रन था। लेकिन 17वें ओवर में लगातार दो विकेट गिर जाने से दिल्ली की इनिंग लड़खड़ा गई और बाकी के 7 विकेट सिर्फ 8 रन के अंदर गिर गए और पूरी टीम 19.2 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गई।

- इससे पहले पंजाब की टीम ने के 43 और के 39 रन की मदद से 20 ओवरों में 166/9 रन बनाए थे। इन दोनों बैट्समैन के अलावा मनदीप ने 29 और सेम करेन ने 20 रन की इनिंग खेली। बाकी कोई बैट्समैन ज्यादा रन नहीं बना सका था।

टर्निंग प्वाइंट साबित हुई शमी की दो बॉल

- दिल्ली की बैटिंग के दौरान 17वां ओवर जिसे मो. शमी कर रहे थे, इस ओवर की दो बॉल पंजाब के लिए मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। इस ओवर की तीसरी बॉल पर ऋषभ पंत ने जोरदार सिक्स लगाया। अब टीम को जीत के लिए 21 बॉल पर सिर्फ 23 रन की जरूरत थी और उसके तीन विकेट ही गिरे थे। लेकिन इस ओवर के बाद पूरा मैच का रुख बदल गया।

- इस ओवर की चौथी बॉल पर शमी ने पंत को बोल्ड कर दिया और अगली बॉल पर बिना कोई रन बनाए रन आउट हो गए। लगातार दो बॉल पर दो विकेट गिरने से दिल्ली की टीम लड़खड़ा गई और मैच हार गई।

- टीम को आखिरी तीन ओवर में 23 रन बनाने थे और पांच विकेट बचे थे। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर करेन ने इंग्राम को आउट किया। इसी ओवर में हर्षल (0) का भी विकेट लिया। इस ओवर में केवल 4 रन बने।

- 19वें ओवर में शमी ने केवल 4 रन दिए और एक विकेट भी लिया। आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 15 रन बनाने और दो विकेट बाकी थे। करेन ने पहली दो बॉल दो विकेट लेकर टीम को 14 रन से जीत दिला दी। पंजाब की चार मैचों में ये तीसरी जीत है।

करेन बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

- करेन ने IPL की 18वीं और सीजन की पहली हैट्रिक ली। करेन हैट्रिक लेने वाले 15वें बॉलर बने। 20 साल के करेन ने 18वें ओवर की आखिरी बॉल पर हर्षल का विकेट लिया था। फिर अपने अगले और इनिंग के 20वें ओवर की पहली दो बॉल पर रबाडा और लमिछाने को आउट कर हैट्रिक पूरी की।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">First HATTRICK of <a href="https://twitter.com/hashtag/VIVOIPL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VIVOIPL</a> 2019 <a href="https://twitter.com/CurranSM?ref_src=twsrc%5Etfw">@CurranSM</a> 👏👏<br><br>What a comeback this from @lionsdenkxipin as they win by 14 runs in Mohali. <a href="https://t.co/cSnOG9o9z4">pic.twitter.com/cSnOG9o9z4</a></p>— IndianPremierLeague (@IPL) <a href="https://twitter.com/IPL/status/1112783975393554433?ref_src=twsrc%5Etfw">1 April 2019</a></blockquote>

