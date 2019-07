Dainik Bhaskar Jul 05, 2019, 06:41 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, हालांकि श्रीलंका के खिलाफ उसका आखिरी लीग मैच बाकी है। जो शनिवार (6 जुलाई) को होगा। इस मैच से पहले बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो का लिंक शेयर किया, जिसमें टीम के सदस्य लोकेश राहुल मैच से एक दिन पहले भारतीय खिलाड़ियों के रूटीन के बारे में बताते नजर आ रहे रहे हैं। पहले वे मैदान पर होने वाली प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं, वहीं फिर वे ड्रेसिंग रूम को दिखाते हैं।

लोकेश ने बताई खिलाड़ियों की दिनचर्या

वीडियो में लोकेश बताते हैं कि मैच से एक दिन पहले सभी प्लेयर्स टाइम पर प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं और वॉर्म अप के बाद अपने-अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। बल्लेबाजी के लिए बैटिंग कोच संजय बांगर मदद करते हैं, वहीं गेंदबाजी के लिए कोच भरत अरुण मदद करते हैं। इस दौरान दोनों कोच बोर्ड पर नोट करते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है और किसे दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद खिलाड़ी फील्डिंग कोच आर. श्रीधर के साथ कुछ फील्डिंग ड्रिल करते हैं। इसके बाद फिटनेस ट्रेनर शंकर बासु खिलाड़ियों को फिटनेस की तैयारी कराते हैं। फिर थकान उतारने और बॉडी को रिलेक्श करने के लिए खिलाड़ी टीम के फिजियो पैट्रिक फारहार्ट से मदद लेते हैं। दिमागी तैयारी ज्यादा जरूरी है लोकेश राहुल बताते हैं कि 'आमतौर पर मैच से एक दिन पहले खिलाड़ी शारीरिक रूप से तरोंताजा रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस वक्त शारीरिक से ज्यादा मानसिक तैयारी मायने रखती है।' इसके बाद कैमरा ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है, जहां टीम के अन्य प्लेयर्स दिखाई देते हैं। लोकेश बताते हैं कि 'आज ड्रेसिंग रूम कुछ ज्यादा अस्त व्यस्त है, इसलिए मैं आपको हर प्लेयर से नहीं मिला पाउंगा। वर्ना मैच वाले दिन ये काफी साफ-सुथरा रहता है।'

