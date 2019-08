Dainik Bhaskar Aug 25, 2019, 04:02 PM IST

जयपुर. क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी शनिवार को जयपुर पहुंचे। धोनी को एयरपोर्ट पर अपने बीच देख लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। फैंस ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इस दौरान धोनी आर्मी जवान की तरह सिर पर काले रंग का कपड़ा पहने दिखे। वे करीब छह घंटे जयपुर में रहे। इस दौरान वे कूकस स्थित एक होटल में रुके। जिसके बाद शाम की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए।

