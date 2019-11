धोनी रांची झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में प्रैक्टिस करने पहुंचे

उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में पिछला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था

Dainik Bhaskar Nov 15, 2019, 04:48 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में अपने होम टाउन रांची के जेएससीए स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करते हुए देखे गए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के बाद ये पहला मौका है जब वे इस तरह मैदान पर दिखे। हालांकि इसके बाद भी वे अगले महीने से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज नहीं खेलेंगे। धोनी की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, 'वे वेस्टइंडीज सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं।' सीरीज का पहला मैच 6 दिसंबर को मुंबई में खेला जाएगा।

धोनी ने अपना आखिरी मैच जुलाई 2019 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इसके बाद से ही वे क्रिकेट के दूर हैं। वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम ने विंडीज, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेली, लेकिन इनमें से किसी भी सीरीज के लिए धोनी को टीम में शामिल नहीं किया गया। करीब छह महीने बाद उन्हें इस तरह मैदान पर प्रैक्टिस करते देख क्रिकेट फैंस भी खुश हो गए और प्रतिक्रिया देने लगे।

धोनी के भविष्य को लेकर चल रही अटकलें

वर्ल्ड कप के बाद से ही धोनी के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें चलती रही हैं। कई बार उनके संन्यास लेने जैसी अफवाहें भी फैल चुकी हैं। हालांकि, धोनी ने इस बारे में अपनी ओर कभी एक शब्द भी नहीं कहा है। टीम के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वे उनका ध्यान भविष्य पर है और छोटे फॉर्मेट के लिए ऋषभ पंत उनकी पहली पसंद हैं।

फैन ने लिखा- अब और इंतजार नहीं होता

नेट पर प्रैक्टिस करते हुए धोनी के वीडियो को शेयर करते हुए उनके एक फैन ने लिखा, 'लंबे लंबे ब्रेक के बाद एमएस धोनी का पहला नेट सेशन, अगर आप भी उन्हें दोबारा देखने के लिए सब्र नहीं कर सकते तो इसे दोबारा ट्वीट करें।'

Haaaaash.... Sigh of relief for millions of fans 😌 — Pradhumn - the CricFreak🏏 (@pradhumn_pratap) November 15, 2019

Ohhhhh God 💕💕

Shanti mili Dekh ke #sher wapis aane wala h — Muskaan Shukla 🏏(Gulgulu) (@muskaanshukla07) November 15, 2019

Waiting for thala come back — Deva (@devarocks7) November 15, 2019