इटावा. इंग्लैंड में चल रहे क्रिकेट विश्वकप में रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबले का इंतजार दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को रहता है। इस बीच पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद के मामा महमूद हसन ने कहा है कि वह चाहते हैं इस मुकाबले में जीत टीम इंडिया की ही हो। लेकिन, मेरा भांजा हर मैच में शतक लगाए, जिससे वह पाकिस्तान टीम का कप्तान बना रहे। लेकिन, जीत हार की बात है तौ मैं दुआ करता हूं कि भारत की जीत हो।

उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में काफी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। सरफराज अहमद के मामा महमूद हसन 1995 से इटावा के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कृषि इंजिनियरिंग कॉलेज में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि बेशक भांजा सरफराज अहमद पाकिस्तान का कप्तान है, लेकिन फाइनल तो हमारा भारत ही जीतेगा। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा ही चाहता हूं कि मेरा भांजा सरफराज अच्छा खेले, लेकिन जीत हमारे देश भारत की ही होगी।

