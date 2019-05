खेल डेस्क. इंग्लैंड एंड वेल्स में 12वां वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। बुधवार को बकिंघम पैलेस के पास लंदन मॉल में उद्घाटन समारोह हुआ। टूर्नामेंट में भाग ले रहे सभी देशों के दो-दो प्रतिनिधि समरोह में पहुंचे। भारत की ओर से पूर्व कप्तान अनिल कुंबले और अभिनेता फरहान अख्तर पहुंचे। वहीं, पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व क्रिकेटर अजहर अली और नोबल पुरस्कार विजेता यूसुफजई ने किया। समारोह में सभी प्रतिनिधियों के बीच 60 सेकंड चैलेंज गेम हुआ। इसमें भारतीय टीम 19 रन बनाकर सबसे नीचे रही। इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। पाकिस्तान ने 38 रन बनाए।

इस गेम चैलेंज के बाद मलाला से टीम के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भारत को अपने बयान में शामिल करते हुए कहा, "पाकिस्तान, हमने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया। यह खराब नहीं था। हम सातवें स्थान पर रहे। कम से कम भारत की तरह सबसे पीछे तो नहीं रहे।’

मलाला को ट्विटर पर यूजर्स ने ट्रोल किया

इस बयान के बाद ट्विटर पर यूजर्स ने मलाला को ट्रोल किया। यूजर्स ने इसे भारत के प्रति घृणा बताया। एक यूजर्स ने लिखा, ‘आपने पाकिस्तान की तारीफ की, जहां आप जा भी नहीं सकतीं। आपने भारत की बेईज्जती बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह कोई ब्रेनवॉश पाकिस्तानी करता है। फिर भी आप भारत में सुरक्षित यात्रा कर सकतीं हैं।’

You praise Pakistan, a nation where you can't go.

You demean India like a typical brainwashed Pakistani, yet India is a nation which you can safely visit.

Stop being petty and disgusting @Malala. pic.twitter.com/MGugFTKCfV