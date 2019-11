Dainik Bhaskar Nov 22, 2019, 01:50 PM IST

खेल डेस्क. भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे-नाइट टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन शुक्रवार को बांग्लादेश टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। ओपनर शादमान इस्लाम और मोमिनुल हक क्रीज पर हैं। ईशांत शर्मा ने इमरुल कायेस को 4 रन पर एलबीडब्ल्यू किया। इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बेल बजाकर मैच की शुरुआत की थी।

बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक ने कहा, ‘‘पिच सूखी और सख्त है, इसलिए हमने पहले बल्लेबाजी चुनी। टीम में दो बदलाव किए गए। तैजुल की जगह अल अमीन और मेहदी हसन की जगह नईम हसनैन को मौका दिया गया।’’ वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया। टेस्ट इतिहास का यह 12वां और एसजी पिंक बॉल से खेले जाने वाला पहला डे-नाइट टेस्ट है। यह पहली बार सर्दियों के मौसम में खेला जा रहा है। भारत ने 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच पारी और 130 रन से जीता था।

टॉस जीतते तो हम भी बल्लेबाजी चुनते: कोहली

कोहली ने कहा, ‘‘हम भी पहले बल्लेबाजी ही करते। पिच पर घास अच्छी है, लेकिन सतह ठोस है। पिंक बॉल से पहले 15 ओवर गेंदबाजों को जरूर मदद मिलेगी। ये हमारे लिए एक और मौका है, जब हम मैदान पर अपनी काबिलियत साबित करें। पिंक बॉल से जल्दी तालमेल बैठाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये मैदान पर तेजी से मूव करती है। ऐसे में गेंद पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है।’’

