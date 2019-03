अश्विन ने पहली बार नहीं किया 'मांकडिंग' तरीके से रन आउट, 7 साल पहले भी वे कर चुके हैं बिल्कुल ऐसा

स्पोर्ट्स डेस्क. IPL 2019 में सोमवार (25 मार्च) को किंग्स इलेवन पंजाब और के बीच मैच खेला गया। इस मैच में जोस बटलर जिस तरीके से आउट हुए, उसे लेकर जबरदस्त विवाद हो गया है। नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बटलर को अश्विन ने उस वक्त रन आउट कर दिया, जब वे बॉल डालने से पहले ही क्रीज से बाहर निकल गए थे। आउट होने के इस तरीके को 'मांकडिंग' कहा जाता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अश्विन ने इस तरह से किसी बैट्समैन को रन आउट किया हो। 7 साल पहले हुए एक इंटरनेशनल मैच में भी उन्होंने एक बैट्समैन को इसी तरह आउट किया था, लेकिन तब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था और टीम की किरकिरी होने से बचा लिया था।

सचिन ने गलती करने से रोक दिया था...

- साल 2012 में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक ट्राई सीरीज खेल रही थी। जिसकी तीसरी टीम थी। सीरीज के दौरान 21 फरवरी 2012 को भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मैच खेला गया था।

- इस मैच के 40वें ओवर में अश्विन ने इसी तरह नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े लाहिरू थिरिमाने को 'मांकडिंग' तरीके से रन आउट कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन कप्तान वीरेंद्र सहवाग, अश्विन के साथ सेलिब्रेट भी करने लगे थे।

- ये बात टीम के सबसे सीनियर प्लेयर सचिन तेंडुलकर को अच्छी नहीं लगी। वे तुरंत सहवाग के पास पहुंचे और उन्हें अपील वापस लेने की सलाह दी। जिसके बाद सहवाग ने उनकी बात मानते हुए आउट होने की अपील वापस ले ली थी और बैट्समैन को वापस बुला लिया था।

- उस वक्त भी आर. अश्विन ने जो किया था वो नियमों के दायरे में था लेकिन इसके बाद भी खेल भावना दिखाते हुए मास्टर ब्लास्टर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था और भारतीय टीम की किरकिरी होने से बचा लिया था। हालांकि उस वक्त अश्विन काफी युवा भी थे इसलिए इसलिए अपील के लिए उन्हें दोषी भी नहीं माना गया था।

इसलिए सचिन को कहते हैं जेंटलमैन

- 7 साल पहले हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सचिन, सहवाग और अश्विन नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए फैंस लिख रहे हैं कि इसलिए सचिन तेंडुलकर को जेंटलमैन और सच्चा स्पोर्ट्समैन कहा जाता है।

13वें ओवर में अश्विन ने बटलर को रनआउट किया था

- पंजाब और राजस्थान के बीच हुए मैच के दौरान 184 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही रॉयल्स की टीम 69 रन पर खेल रहे बटलर की क्रीज पर मौजूदगी के चलते मजबूत नजर आ रही थी। अश्विन पारी का 13वां ओवर फेंकने आए। वे 5वीं गेंद फेंकते-फेंकते रूक गए और इसी दौरान बटलर क्रीज से आगे निकल गए। अश्विन ने उन्हें रनआउट कर दिया। इस तरह से आउट होने के बाद बटलर झल्लाहट में नजर आए। उनकी अश्विन से बहस भी हुई। यह मैच रॉयल्स 14 रन से हार गई।

Thats Why SACHIN TENDULKAR Called Gentleman & True Sportsman.



This old #Mankading incident of Ashwin Shows Diff. Between Players & Legends. Sachin came asked Viru to withdraw the appeal & Viru Did(Viru was initially celebrating with Ashwin)#AshwinMankads pic.twitter.com/jA7OXG973G