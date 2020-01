Dainik Bhaskar Jan 12, 2020, 06:26 PM IST

खेल डेस्क. ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश टी-20 लीग में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ नाबाद 147 रन की पारी खेली। मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 79 की गेंद की पारी में 13 चौके और आठ छक्के लगाए। स्टोइनिस ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। उन्होंने डी आर्सी शॉर्ट के दो साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। शॉर्ट ने 2018 में 69 गेंद पर 122 रन की पारी खेली थी। स्टोइनिस के शतक की मदद से मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी सिक्सर्स को 44 रन से हरा दिया।

सिडनी सिक्सर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मेलबर्न के लिए ओपनिंग करने उतरे स्टोइनिस और हिल्टन कार्टराइट ने पहले विकेट के लिए 19.1 ओवर में 207 रन की साझेदारी की। कार्टराइट 40 गेंद पर 59 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने छह चौके और तीन छक्के लगाए। मेलबर्न ने 20 ओवर में एक विकेट पर 219 रन बनाए। कप्तान ग्लेन मैक्सवेल दो गेंद पर पांच रन बनाकर नाबाद रहे।

You've just gotta watch this highlights package of Marcus Stoinis' 147no @dream11 | #BBL09 pic.twitter.com/IZqEt2VZJE

मेलबर्न स्टार्स 16 अंक के साथ प्वॉइंट टेबल में पहले स्थान पर

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 175 रन ही बना सकी। उसके लिए बेन डॉरसिस ने 42 और कप्तान मोइसेस हेनरिक्स ने 41 रन की पारी खेली। जॉर्डन सिल्क ने 32 रन बनाए। इस जीत के बाद मेलबर्न के टीम के 9 मैच में 16 अंक हो गए। पहले अंक तालिका में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर काबिज सिडनी सिक्सर्स से उसके चार अंक ज्यादा हो गए।

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे

स्टोइनिस आमतौर पर मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं। उन्हें आज कप्तान मैक्सवेल ने ओपनिंग के लिए भेजा। स्टोइनिस ने इस फैसले को सही साबित किया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद है। फ्रैंचाइजी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। दिल्ली कैपिटल्स ने लिखा, ‘पूरी तरह बेरहम।’ स्टोइनिस बिग बैश के इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने आठ पारियों में 331 रन बनाए हैं। टी-20 फॉर्मेट में यह उनका पहला शतक है।

ABSOLUTELY OUTRAGEOUS! 🔥@MStoinis finishes with an unbeaten 1⃣4⃣7⃣ off 7⃣9⃣ balls, the highest ever individual score in @BBL history 🤯#BBL09 #ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals