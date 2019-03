नई दिल्ली. चेन्नई सुपरकिंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पिछले सीजन में दो साल बाद वापसी की थी। टीम पर मैच फिक्सिंग के आरोपों के कारण दो साल का निलंबन लगाया गया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम ने वापसी करते हुए तीसरी बार आईपीएल खिताब जीता। चेन्नई के निलंबन से वापसी तक के सफर को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री 'रॉर ऑफ द लॉयन’ बनाई गई है। इसके 45 सेकंड के ट्रेलर में टीम के कप्तान धोनी ने कहा- उनके लिए सबसे बड़ा अपराध हत्या करना नहीं, बल्कि मैच फिक्सिंग करना होगा।

वापसी करना भावुक क्षण था: धोनी

ट्रेलर में धोनी ने कहा, "टीम मैच फिक्सिंग में शामिल थी, मुझ पर भी आरोप लगे थे। यह हम सब के लिए कठिन दौर था। वापसी करना भावुक क्षण था और मैंने हमेशा ही कहा है, जिस चीज से आपकी मौत नहीं होती, वह आपको मजबूत बनाती है।" डॉक्यूमेंट्री को 20 मार्च को हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा।

