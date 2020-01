Dainik Bhaskar Jan 10, 2020, 09:35 AM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियाई टी-20 टूर्नामेंट बिग बैश लीग में गुरुवार को होबार्ट हरीकेन टीम के कप्तान मैथ्यू वेड विवादास्पद तरीके से कैच आउट हुए। ब्रिस्बेन हीट के खिलाड़ी मैट रैनशॉ ने बाउंड्री के अंदर से बॉल को मैदान में फेंका, जिसे उनके साथी खिलाड़ी टॉम बैंटन ने कैच कर लिया। थर्ड अंपायर ने वेड को आउट करार दिया। सोशल मीडिया पर लोग आईसीसी नियमों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं क्रिकेट दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रैनशॉ की आलोचना कर रहे हैं।

वेड 45 गेंद पर 61 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्होंने मैच के 15वें ओवर में चौथी गेंद पर छक्के के लिए शॉट मारा, जिसे रैनशॉ ने बाउंड्री पर पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान वे खुद का संतुलन नहीं बना पाए और बॉल को हवा में उछालते हुए बाउंड्री पार चले गए। रैनशॉ ने देखा कि बॉल सिक्स के लिए जा रही है। तब उन्होंने बाउंड्री पार से ही हवा में उछलते हुए गेंद को मैदान में फेंक दिया। जिसे बैंटन ने कैच किया। थर्ड अंपायर के फैसले से पहले ही वेड क्रीज छोड़ चुके थे।

Matthew Wade has to go after this spectacular effort from Matt Renshaw that will lead to plenty of debate about the Laws of Cricket! #BBL09 pic.twitter.com/wGEN8BtF5u