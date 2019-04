IPL मैच में मुंबई के हाथों चेन्नई की हार, जीत के साथ ही मुंबई ने बनाया टूर्नामेंट का नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली पहली टीम बनी

स्पोर्ट्स डेस्क ( ). IPL-12 में बुधवार (03 अप्रैल) को खेले गए एक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सुपरकिंग्स को 37 रन से हरा दिया। मैच में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 170 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई की टीम 8 विकेट पर 133 रन ही बना सकी। IPL हिस्ट्री में मुंबई इंडियन्स की ये 100वीं जीत रही। इसके साथ ही वो टूर्नामेंट में इतने मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। चेन्नई की टीम 93 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। इस सीजन में मुंबई की ये दूसरी जीत रही, जबकि चेन्नई की पहली हार है।

- मैच में चेन्नई को जीत के लिए 171 रन का टारगेट मिला था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रायडू (0) और वाटसन (5) 6 रन के कुल स्कोर पर आउट हो गए। रैना (16) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। धोनी (12) और जाधव (17*) ने चौथे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। 15वें ओवर में ने टीम को दो बड़े झटके दिए। इससे टीम नहीं उबर सकी।

- इसके पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। डी कॉक (4), रोहित (13) और युवराज (4) 50 रन के कुल स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद सूर्यकुमार (59) और क्रुणाल (42) ने चौथे विकेट के लिए 62 रन जोड़े। आखिरी में पोलार्ड (17*) और हार्दिक पंड्या (25*) ने फास्ट बैटिंग करके टीम का स्कोर 170 रन तक पहुंचाया।

हार्दिक बने 'मैच ऑफ द मैच'

- हार्दिक पंड्या ने पहले बैटिंग करते हुए 8 बॉल पर नाबाद 25 रन बनाए। जिसमें उन्होंने एक चौका और तीन सिक्स भी लगाए। इसके बाद बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिए। पंड्या ने धोनी, जडेजा और दीपक चहर का विकेट लिया।

धोनी ने बनाया ये रिकॉर्ड

- मैच में धोनी खास बैटिंग नहीं कर सके और सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अपनी इस इनिंग के दौरान भी उन्होंने खास अचीवमेंट हासिल कर लिया। मैच में दो रन बनाते ही धोनी, चेन्नई की टीम के लिए 4000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। उनसे पहले चेन्नई की टीम के लिए ये कारनामा सुरेश रैना ने किया है। रैना के टूर्नामेंट में 5086 रन हैं।

धोनी के आते ही गूंज उठा स्टेडियम

