MI vs CSK Live Score/ यहां देखें MI vs CSK मैच का लाइव स्कोर

मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्

मुंबई. का रोमांच अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। अब इसमें एक के बाद एक शानदार मैच देखने मिल रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब एक और शानदार मैच आपके सामने आने वाला है। यहां मुंबई इंडियंस अपने घर में मेहमानवाजी करेंगे सुपर किंग्स की। दोनों टीमों में समानता ये है कि ये दोनों ही आईपीएल को 3-3 बार जीत चुकी हैं। मुंबई इंडियंस के साथ हर बार यही हुआ है कि वो सीजन की शुरुआत धमाकेदार नहीं करती लेकिन जैसे-जैसे सीजन आगे बढ़ता है वो शानदार खेल दिखाती है। वहीं, चेन्नई शुरू से ही रफ्तार पकड़ लेती है। ये मैच (Mumbai Indians vs Chennai Super Kings at the Wankhede stadium) बुधवार 3 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। की टीम घर में बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है तो कैप्टन कूल यानी की टीम बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति बनाती है और उसे आखिर तक इस्तेमाल करती है। पिछले मैच में ये आपने भी देखा होगा। बहरहाल, इस मैच के तमाम लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड हम आपको यहां bhaskar.com पर दे रहे हैं।

MI vs CSK Playing 11 Today / ये हो सकती हैं मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स टीमों की प्लेइंग 11