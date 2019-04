IPL 2019-Match 15: MI vs CSK / मुंबई बनाम चेन्नई; कब, कहां और किस वक्त शुरू होगा मैच- किस TV चैनल पर

मुंबई बनाम चेन्नई; कब, कहां और क

MI vs CSK Live Streaming and Live Telecast: (IPL 2019) के रोमांचक सफर में कारवां पहुंच चुका है अब मैच नंबर 15 की तरफ। ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और सुपर किंग्स के बीच। दोनों टीमें जबरदस्त हैं लेकिन मुंबई इंडियंस (MI) वो लय नहीं पकड़ सकी है जिसके लिए ये टीम जानी जाती है। (Rohit Sharma) की यह टीम तीन बार आईपीएल जीत चुकी है और उसके साथ हमेशा से ये होता रहा है कि वो कुछ देर से जीत के रास्ते पर आती है और जब आती है तो आती चली जाती है। अब वो उसी रास्ते पर बढ़ना तो चाहती है लेकिन यहां उसे पार पाना होगा चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से। यानी कैप्टन कूल की यह टीम अब तक तीन मुकाबले जीत चुकी है और इनमें से दो तो ऐसे थे जो वो हार भी सकती थी लेकिन आईपीएल सीजन 12 की इस सबसे अनुभवी टीम ने अपनी इसी खासियत का भरपूर फायदा उठाया और छा गई। बहरहाल, अब मुंबई और चेन्नई भिड़ने को तैयार हैं तो आप भी तैयार हो जाएं इस मैच का लुत्फ लेने के लिए और कब, कहां और किस वक्त क्या होगा, ये बता रहे हैं हम आपको यहां यानी bhaskar.com पर।

कब है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (MI vs CSK 2019 Date) का मैच?

यह मैच बुधवार 3 अप्रैल 2019 को खेला जाएगा।

कहां खेला जाएगा MI vs CSK IPL 2019 का मुकाबला?

यह मैच (IPL 2019 Match 15: MI vs CSK) मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

किस वक्त शुरू होगा MI vs CSK IPL 2019 का मैच?

यह मैच (MI vs CSK IPL 2019 8:00 PM IST) भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

किस TV चैनल पर होगा MI vs CSK IPL 2019 मैच का Live Telecast?

आरआर बनाम आरसीबी मैच का लाइव टेलिकास्ट हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री के साथ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

MI vs CSK IPL 2019 मैच की Live Streaming कहां होगी?

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (MI vs CSK live streaming) आप हॉटस्टार (Hotstar) पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच के तमाम लाइव अपडेट्स आपको IPL 2019- MI vs CSK live updates on kbhaskar.com पर मिलेंगे।