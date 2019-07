Dainik Bhaskar Jul 12, 2019, 01:57 PM IST

खेल डेस्क. विश्व कप क्रिकेट 2019 के फाइनल की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। फाइनल में रविवार 14 जुलाई को न्यूजीलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दोनों ही देशों के लिए यह पहला मौका होगा जब वो विश्व कप ट्रॉफी अपने घर ले जा सकते हैं। इन दोनों ही टीमों ने टीम इंडिया को हराया है। और यहीं आकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और ओपनर माइकल वॉन की भविष्यवाणी सौ फीसदी सच साबित होती है। वॉन ने 27 जून को एक ट्वीट में यह दावा किया था कि जो भी टीम भारत को शिकस्त देने में कामयाब होगी, वही विश्व कप की हकदार बनेगी।

मैं अपनी बात पर कायम

विश्व कप के लीग मैच में टीम इंडिया ने जब वेस्ट इंडीज को 125 रन से हराया था तब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट तब का है जबकि सेमीफाइनल की तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई थी। इसके कुछ दिनों पहले भी वॉन ने अपने एक ट्वीट में यही दावा किया था। दरअसल, 27 जून को भारत की जीत के बाद वॉन ने कहा था- मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं, जो भी टीम भारत को हराएगी वही विश्व कप जीतेगी।

Will stick to it ... Whoever beats India will WIN the World Cup ... !!! #CWC19