वेस्ट इंडीज के पर जीत के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया दी

मोहम्मद कैफ ने शमी की दिल खोलकर तारीफ की

Dainik Bhaskar Jun 28, 2019, 04:16 PM IST

खेल डेस्क. विश्व कप क्रिकेट 2019 अब रोचक दौर में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। भारत और न्यूजीलैंड इस जगह के करीब हैं लेकिन चौथी टीम के लिए जद्दोजहद जारी है। भारत ने वेस्ट इंडीज को 125 रन से हराकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया। कुल मिलाकर अभी सेमीफाइनल की तस्वीर साफ नहीं लेकिन पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और फैन्स सं‌भावित विश्व कप विजेता का अनुमान लगाने लगे हैं। सबसे दिलचस्प टिप्पणी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने की। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा- मैं अपनी बात पर कायम हूं। जो भी टीम भारत को हराएगी वही विश्व कप भी जीतेगी। टीम इंडिया ने 6 में से 5 मैच जीते हैं। एक बारिश की वजह से रद्द हो गया था। यहां जानते हैं टीम इंडिया की विंडीज पर जीत के बाद किस खिलाड़ी ने क्या प्रतिक्रिया दी।

Will stick to it ... Whoever beats India will WIN the World Cup ... !!! #CWC19 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 27, 2019

शिखर भी खुश

शिखर धवन अंगूठे की चोट की वजह से विश्व कप से बाहर हो गए लेकिन इसके पहले उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। गुरुवार को टीम इंडिया की विंडीज पर जीत के बाद शिखर ने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। कहा- अपने खेल का स्तर ऐसे ही ऊंचा करते रहिए। शानदार प्रदर्शन।

Let's keep raising the bar like this.

Well done 🇮🇳 pic.twitter.com/jzfXPkYu2I — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 27, 2019

They say the key to a successful team is balance & helping each other out. On a day when it looked like #TeamIndia may have gotten 30 runs short. The bowlers have stepped up in style! Top performance by the lads. Well done @yuzi_chahal @Jaspritbumrah93 @MdShami11 #INDvWI — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) June 27, 2019

What a great win. Very impressive from @MdShami11 . He has bowled with so much fire and zeal.

India the only side to stay unbeaten. #WIvIND — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 27, 2019

सुरेश रैना ने ट्वीट किया- कहा जाता है कि जीत का मंत्र संतुलन और परस्पर सहयोग में निहित होता है। गुरुवार को यही नजर आया। टीम इंडिया शायद 30 रन कम बना पाई हो लेकिन गेंदबाजों ने क्या खूब जिम्मेदारी संभाली। शमी, बुमराह और चहल को बधाई।मोहम्मद कैफ ने शमी की गेंदबाजी की दिल खोलकर तारीफ की। कैफ ने कहा- उनकी गेंदबाजी में गजब की तीव्रता नजर आई। भारत इकलौती टीम है जो अब तक अपराजेय है।

वीरेंद्र सहवाग ने कहा- एक और शानदार जीत। हमारी गेंदबाजी गजब की रही और ये आने वाले मैचों के लिए अच्छे संकेत हैं। हालांकि, वीरू ने स्पिनर्स के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी पर सवाल भी उठाए। कहा- अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में राशिद खान ने अपने शुरुआती 4 ओवर में 24 और बाद के 6 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। गुरुवार को फेबिएन एलन ने भी शुरू के 5 ओवर में 34 और बाद के 5 ओवर में 18 रन ही दिए। हमें स्पिनर्स के खिलाफ इतना रक्षात्मक होने की आवश्यकता नहीं है।

Another comprehensive win. Top effort from everyone. The bowlers were fantastic, great sign for the matches to come #IndvsWI pic.twitter.com/VPO4pBcUon — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 27, 2019

Rashid Khan had gone for 25 in 4 overs , gave away only 13 in his next 6 and today Fabian Allen had given 34 in 5 overs, only 18 in next 5. Can't be so defensive against the spinners. — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 27, 2019

पूर्व तेज गेंदबाज और अब कमेंटेटर आरपी. सिंह ने कहा- टीम इंडिया ने आला दर्जे का प्रदर्शन किया। मैच की सबसे अच्छी गेंद वो थी जिस पर शमी ने शाई होप को बोल्ड किया।