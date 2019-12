Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 06:30 PM IST

खेल डेस्क. मिकी ऑर्थर को श्रीलंका क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। बतौर मुख्य प्रशिक्षक उनकी पहली परीक्षा पाकिस्तान दौरे पर होगी, जो पांच दिन बाद शुरू हो रहा है। खास बात ये है कि दो महीने पहले तक ऑर्थर पाकिस्तान टीम के ही हेड कोच थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें हटाकर मिस्बाह उल हक को चीफ सिलेक्टर और हेड कोच की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी है।

मिकी के दौर में ग्रांट फ्लॉवर पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे। अब इसी रूप में वो श्रीलंकाई टीम को सेवाएं देंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट रावलपिंडी में 11 दिसंबर से खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट कराची में होगा।

ये होगी मिकी ऑर्थर की कोचिंग टीम

मिकी का कार्यकाल दो साल होगा। फ्लॉवर को सिर्फ वनडे और टी20 टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। टेस्ट मैच में यह जिम्मेदारी मिकी ही संभालेंगे। ऑर्थर विश्व क्रिकेट के सबसे अनुभवी प्रशिक्षकों में शामिल हैं। 2005 से 2010 तक वो दक्षिण अफ्रीका टीम के हेड कोच रहे। वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के भी मुख्य प्रशिक्षक रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती और टी-20 में नंबर 1 बनी। विश्व कप 2019 में टीम का खराब प्रदर्शन रहा तो वह(मिकी) हटा दिए गए।

Now that Micky Arthur is officially Sri Lanka's coach, his team will be facing Pakistan in his very first assignment. If Pakistan fails to beat Sri Lanka again, critics will come even harder at PCB and Misbah.