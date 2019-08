Dainik Bhaskar Aug 08, 2019, 07:01 PM IST

खेल डेस्क. न्यूजीलैंड के माइक हेसन ने किंग्स इलेवन पंजाब के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हेसन 2019 में ब्रैड हॉज की जगह पंजाब के कोच बने थे। वे 10 महीने तक टीम के साथ जुड़े रहे। हेसन की कोचिंग में टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकी थी। हेसन भारतीय टीम के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन कर चुके हैं। वे 2015 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड टीम के कोच थे।

हेसन ने लिखा, 'मैंने पंजाब फ्रेंचाइजी के साथ अपने समय का काफी आनंद उठाया और मुझे कोच बनाने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि, मुझे यह दुख रहेगा कि हमने इस साल जो काम किया उसे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मुझे यकीन है कि सफलता उनसे अधिक दूर नहीं है। मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं।'

A message from me regarding @lionsdenkxip pic.twitter.com/xOGfEw4LBq