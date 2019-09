Dainik Bhaskar Sep 04, 2019, 01:30 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच और मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। वकार यूनिस को बॉलिंग कोच बनाया गया है, लेकिन बल्लेबाजी कोच पर फैसला नहीं लिया गया है। मिस्बाह पूर्व कोच मिकी ऑर्थर और वकार अजहर महमूद की जगह लेंगे। विश्व कप में खराब प्रदर्शन की वजह से पीसीबी ने इन दोनों के साथ ही बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लॉवर को भी हटा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स भी हेड कोच की रेस में थे।

मिस्बाह उल हक पूर्व कप्तान वकार यूनिस के जूनियर हैं

मिस्बाह और वकार की नियुक्ति चौंकाने वाली तो नहीं है, लेकिन इनके साथ दो बातें नई हैं। पहली- मिस्बाह उल हक पूर्व कप्तान वकार यूनिस के काफी जूनियर हैं। इतना ही नहीं वे उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिसके हेड कोच वकार यूनिस थे। दूसरी- पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक ही शख्स को हेड कोच और चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिकी जब कोच थे तो इंजमाम उल हक चीफ सिलेक्टर थे।

