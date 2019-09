Dainik Bhaskar Sep 26, 2019, 05:11 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिस्बाह उल हक ने पहली बार अपने वेतन पर बात की है। उनके मुताबिक, “मैंने पीसीबी से कहा था कि मुझे उतना ही वेतन दिया जाए जितना पूर्व कोच मिकी ऑर्थर को मिलता था।” श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज के पहले इस पूर्व कप्तान ने मीडिया से बातचीत की। इसी दौरान उनसे सैलरी और पीसीबी पर कई तीखे सवाल पूछे गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिस्बाह का वेतन 28 लाख रुपए (पाकिस्तानी मुद्रा) महीने है। इस लिहाज से वो टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री से काफी पीछे हैं।

पीसीबी पर कोई जादू नहीं किया

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे शुक्रवार को खेला जाएगा। इसके पहले मिस्बाह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान एक पत्रकार ने पाकिस्तान के हेड कोच से पूछा- आपको हेड कोच और चीफ सिलेक्टर दोनों बनाया गया है। आपने क्या जादू किया। इस पर मिस्बाह ने हंसते हुए कहा- मैंने पीसीबी पर कोई जादू नहीं किया। एक अन्य रिपोर्टर ने मिस्बाह से उनकी सैलरी के बारे में पूछा। इस पर दाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा- मैंने तो बोर्ड से सिर्फ पूर्व कोच (मिकी ऑर्थर) के बराबर सैलरी मांगी थी।

Misbah-ul-Haq "I've not performed any magic to get the jobs, I didn't make any salary demands, I just asked them to pay me what they were paying the previous coach" #Cricket pic.twitter.com/9v3BV6JYaH