Dainik Bhaskar Oct 15, 2019, 09:37 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीन मैच की सीरीज के तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीकी टीम को छह रन से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने 3-0 से सीरीज जीत ली। लो स्कोरिंग मैच में भारतीय टीम पहले खेलते हुए 45.5 ओवर में 146 रन पर सिमट गई। जवाब में अफ्रीका भी 48 ओवर में 140 रन पर ऑलआउट हो गई। ये मिताली राज की बतौर कप्तान सौंवी (तीनों फॉर्मेट मिलाकर) जीत है। ऐसा करने वाली वे इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स (142 जीत) के बाद दुनिया की दूसरी महिला कप्तान हैं।

💯and counting....



The joy of victory is much sweeter today as @M_Raj03 completes 100th win as #TeamIndia captain. She is only the second captain to have 100 wins in women's cricket. 👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/H5MXKLvPVv