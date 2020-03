भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल बारिश के कारण रद्द हुआ, अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के कारण भारत फाइनल में

वनडे महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने पूछा- क्रिकेटर होने के नाते मुझे इंग्लैंड टीम के लिए बुरा लगा

Dainik Bhaskar Mar 05, 2020, 04:14 PM IST

खेल डेस्क. भारत और इंग्लैंड के बीच महिला टी-20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल बारिश के कारण रद्द हो गया। आईसीसी के नियमानुसार भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के कारण पहली बार फाइनल में पहुंच गई। इसके बाद भारतीय पुरुष टीम के कप्तान विराट कोहली, महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज, वीरेंद्र सहवाग समेत कई दिग्गजों ने टीम इंडिया को बधाई दी।

सहवाग ने कहा, ‘‘सेमीफाइनल देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन इंद्र देव के आगे कोई नहीं जीत सकता। मेहनत का परिणाम अच्छा मिलता है। भारतीय महिला टीम को बधाई हो। रविवार के लिए शुभकामनाएं।’’

Would have loved seeing the semi-finals but Indra Devta ke aage kaun jeet sakta hai.

Mehnat ka parinaam achha milta hai. A reward for Winning all the matches in the group stage. Congratulations @BCCIWomen and wishing you glory this Sunday #T20WorldCup — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 5, 2020

मिताली राज ने ट्वीट किया, ‘‘एक भारतीय होने के नाते, मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि हमारी टीम फाइनल में पहुंची है। लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर मुझे इंग्लैंड की खिलाड़ियों के लिए बुरा लगा। मैं कभी अपनी टीम को इस स्थिति में नहीं देखना चाहूंगी। लेकिन नियम इसी तरह के हैं। बधाई हो लड़कियों। यह बड़ी बात है।’’

As an indian I am absolutely thrilled india has made it to the finals . But as a cricketer I feel for the English girls . I’d never want to find myself or my team in that situation. But the rules are such and it is what it is. Congratulations girls.This is big. #INDvENG #T20WC — Mithali Raj (@M_Raj03) March 5, 2020

कोहली ने लिखा, ‘‘भारतीय महिला टीम को टी-20 वर्ल्ड कप में फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर बधाई। हमें आप पर गर्व है। फाइनल के लिए शुभकामनाएं।’’

Congratulations to the Indian Women's team on qualifying for the @T20WorldCup final. We are proud of you girls and wish you all the luck for the finals. 🇮🇳👏 @BCCIWomen — Virat Kohli (@imVkohli) March 5, 2020

महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने लिखा, ‘‘फाइनल में पहुंचने पर टीम को बधाई। ग्रुप दौर में शानदार प्रदर्शन के बाद आप इसकी हकदार थीं। सिर्फ एक और मैच बचा है। बधाई हो।’’