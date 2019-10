Dainik Bhaskar Oct 15, 2019, 12:21 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने देश में क्रिकेटरों की बदहाली को लेकर दुख जताया है। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया वो घरेलू क्रिकेट खेल चुके फजल सुभान का है। जो अब लोडिंग वाहन चलाते हुए अपने परिवार का गुजारा चला रहा है। सुभान ने 40 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। इस वीडियो को पहले वहां के एक जर्नलिस्ट ने शेयर किया था, जिसके बाद वो वायरल हो गया और उसी वीडियो को हफीज ने शेयर कर दिया। अपने ट्वीट में हफीज ने क्रिकेटरों की तंगहाली के लिए पीसीबी के नए क्रिकेट मॉडल को जिम्मेदार बताया।

अपने ट्वीट में हफीज ने लिखा, 'सचमुच बहुत दुख की बात है, इनके जैसे अन्य कई पीड़ित भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। नया सिस्टम सिर्फ 200 खिलाड़ियों की देखभाल करेगा, लेकिन नए मॉडल की वजह से कई हजार क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट स्टाफ बेरोजगार हो गए हैं। मैं नहीं जानता क्रिकेट बिरादरी में आए इस बेरोजगारी की जिम्मेदारी कौन लेगा' आगे उन्होंने दुआ की इमोजी बनाते हुए लिखा, 'सभी पीड़ितों के लिए दुआ करिए।'

So sad Really , Like him & Many others r suffering, New system wil look after 200 players but 1000s of crickters & management staff r Unemployed bcos of this new model , I dont know who wil take the responsibility of this unemployment of cricket fraternity, 🤲🏼 for all the victims https://t.co/SaQfAKVFU2